تحوّل الشغف بالجمال والموضة إلى كابوس مأساوي أنهى حياة المؤثرة ورائدة الأعمال المكسيكية أدريانا غارسيا بشكل مفاجئ، إثر تعرضها لمضاعفات حادة وغير متوقعة أثناء خضوعها لعملية تجميلية داخل إحدى العيادات بمدينة كولياكان، لتفارق الحياة عن عمر ناهز 30 عاماً، وتترك خلفها طفلة يتيمة في عامها السادس.

فشلت الطواقم الطبية في إنقاذ حياة الشابة الراحلة بعد أن داهمتها المضاعفات المفاجئة أثناء سير الجراحة، وكان آخر منشور لأدريانا على منصة «تيك توك» قبل أيام قليلة مقطعاً ساخراً يتناول تحول أسلوب الحياة مع التقدم في السن، كما سبق وأن تهكمت في منشورات سابقة على تجربتها مع جراحة تجميل الأنف. وكانت قد مرت بأحزان متتالية، إذ احتفلت المؤثرة الشابة بعيد ميلادها الثلاثين في أبريل الماضي وسط مشاعر حزن عميقة أعلنت عنها عقب رحيل والدها وجدها في الشهر ذاته، قبل أن تفيض روحها هي الأخرى متأثرة بجراحتها الأخيرة.

وتخصصت أدريانا غارسيا في تقديم محتوى الجمال والموضة وأسلوب الحياة، وجمعت متابعة واسعة عبر منصتي «تيك توك» و«إنستغرام» تقارب 100 ألف متابع. وفي بيان نعي رسمي، أعلنت شركة الأزياء «دروب شوب» التي تعاونت معها في تسويق الأحذية والساعات الفاخرة، خبر الوفاة رسمياً، معربة عن مواساتها لعائلتها وطفلتها الصغيرة. كما خيمت حالة من الصدمة على جمهورها وزملائها، إذ سارعت المؤثرة كيمبرلي توريس لنعيها بكلمات مؤثرة، لتتحول حساباتها الرقمية إلى دفاتر تعزية مفتوحة ينعى فيها الجمهور شبابها الراحل.

وعلى الرغم من أن ابتسامتها ومقاطعها الفكاهية لم تفارق شاشات متابعيها، رحلت المؤثرة الشابة بشكل مأساوي على طاولة التجميل، تاركة طفلة صغيرة وذكرى حزينة بين آلاف المتابعين.