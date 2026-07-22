تتفنّن عصابات تهريب المخدرات في إيجاد أساليب مبتكرة للتمويه وتجاوز الرقابة، لكن يقظة رجال الجمارك تقف دائماً بالمرصاد لفك شفرات أكثر المحاولات تعقيداً. ففي حادثة أمنية لافتة، تحول طرد بريدي عادي قادم عبر الشحن الجوي ومكتوب عليه «تمر» إلى شحنة ملغومة بمواد مخدرة جرى حشوها بدقة متناهية داخل حبات الفاكهة بدلاً من النواة!

كشفت الإدارة العامة للجمارك في الكويت تفاصيل الشحنة المشبوهة القادمة من مملكة تايلند بعد إخضاعها لإجراءات التفتيش الدقيق:

الاشتباه والتدقيق: ساهمت حساسية المفتشين في الجمارك الجوية بوضع الطرد الموصوف بـ«التمر» تحت المجهر لإعادة فحصه.

المضبوطات: أسفر التفتيش عن ضبط 104 قطع من مادة الماريجوانا المخدرة، يبلغ وزنها الإجمالي نحو 549 غراماً.

طريقة إخفاء مبتكرة: تم تفريغ حبات التمر وحشوها بعناية فائقة بالمادة المخدرة لإيهام رجال الأمن بأنها شحنة غذائية طبيعية وتجاوز أجهزة المسح الضوئي.

لم تتوقف العملية عند حدود كشف الطرد وإحباط دخول السموم إلى الكويت، بل استُكملت الخطة لإسقاط العقل المدبر للشحنة:

تنسيق أمني مشترك: جرى التنسيق الفوري بين إدارة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور لإعداد كمين محكم.

القبض على المتهم: أُلقي القبض على المتهم متلبساً أثناء حضوره لتسلم الطرد البريدي.

إحالة للنيابة: باشرت الجهات المختصة إعداد محضر ضبط رسمي، وتحويل المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وتُثبت الواقعة أن ابتكار أساليب التمويه التقليدية، كحشو الفواكه والأطعمة بالسموم، لم يعد مجدياً أمام احترافية فرق التفتيش الجمركي والتنسيق الميداني السريع مع أجهزة مكافحة المخدرات في الخليج.