تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم للقاء جمهورها في الإمارات في حفل غنائي تستضيفه مدينة دبي 2 أكتوبر، على مسرح كوكاكولا أرينا في أمسية ينتظر أن تستقطب عشاقها من مختلف أنحاء المنطقة.

تجربة فنية متكاملة

ويأتي الحفل بمشاركة أوركسترا موسيقية يقودها المايسترو وليد فايد، في إطار عرض يجمع بين الأداء المباشر والتوزيعات الموسيقية الحديثة ليقدم للجمهور تجربة فنية متكاملة.

وروجت كرم للأمسية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بنشر الملصق الدعائي للحفل، معلنة موعد لقائها المرتقب مع جمهور الإمارات، الذي اعتادت أن تحظى معه بحضور جماهيري لافت.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أعمالها التي صنعت مسيرتها الفنية، إلى جانب عدد من أغنياتها الحديثة، فيما أصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر المنصات استعداداً للأمسية المرتقبة.

العودة للنشاط الفني

وعادت نجوى كرم إلى نشاطها الفني، بعدما ظهرت داخل أحد الاستوديوهات أثناء التحضير لأعمال غنائية جديدة، في مؤشر على اقتراب إطلاق مشروعها الموسيقي القادم بعد فترة من الابتعاد عن الأضواء. وأثارت اللقطات التي انتشرت من كواليس التسجيل تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، الذي عبر عن حماسه لمعرفة تفاصيل الأغنيات الجديدة وموعد إصدارها وسط توقعات بعودة قوية لها.