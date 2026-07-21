توعد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم (الثلاثاء)، إيران برد عسكري أشد بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة، موضحاً أن طهران أهدرت جميع الفرص المتاحة للتفاوض. وقال وزير الحرب الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض على هامش لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره اللبناني جوزيف عون، إن إيران فوتت كل فرصة للتواصل والحوار، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع التصعيد.



وأضاف: «إذا ما أرادوا الحديث يمكنهم الحديث وإلا سيواجهون وزارة الحرب الأمريكية»، مبيناً أن إيران كانت تمتلك كماً كبيراً من الأسلحة وذلك يمثل تهديداً يتطلب موقفاً حازماً. ولفت إلى أنه إذا استمرت إيران في الهجمات سيتم ضربها بعشرة أضعاف، يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة.



من جهة ثانية، أعلن مطار أربيل في كردستان العراق، اليوم، تعليق الرحلات الجوية بشكل مؤقت، في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت القنصلية الأمريكية في الإقليم.



وقال مصدر أمني عراقي إن الدفاعات الجوية التابعة للقنصلية الأمريكية في أربيل تصدت لـ3 طائرات مسيّرة حاولت استهداف مبنى القنصلية.



وذكر مصدر أمني أن الدفاعات الجوية تصدت إلى مسيّرة رابعة حاولت استهداف مبنى القنصلية.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انطلاق صفارات الإنذار مساء اليوم، وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.