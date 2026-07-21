دانت مصر واستنكرت بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية.

وأكد بيان رسمي صدر عن الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، أن تلك التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي البيان المصري في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين، (الإثنين)، فرض ما وصفته بـ«حظر الملاحة البحرية» على السفن المرتبطة بالسعودية عبر البحر الأحمر وباب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار على اليمن.

ودانت دول عربية أخرى التصريحات والتهديدات الحوثية، مؤكدة ضرورة احترام حرية الملاحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وأمن البحر الأحمر.