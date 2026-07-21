أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم (الثلاثاء)، التزام بلاده بمواصلة دورها كوسيط نزيه لتخفيف التصعيد بين طهران وواشنطن، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تزعزع الاستقرار في المنطقة.



وأكد شريف خلال استقباله اليوم، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، موضحاً أن بلاده ستواصل جهودها في الوساطة وتيسير الحوار، انطلاقاً من التزامها بدعم السلام والاستقرار الإقليميين. والتقى مؤمني برئيس الوزراء الباكستاني، بحضور وزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الداخلية محسن رضا نقوي، ووزير الإعلام عطا الله تارار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.



من جانبه، أوضح وزير الداخلية الإيراني أن زيارته تأتي على رأس وفد حكومي رفيع بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بجهود شهباز شريف، ونائب رئيس الوزراء إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في الوساطة التي أسفرت عن التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.



وأضافت مصادر أن الجانبين بحثا التمهيد لجولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال في مؤتمر صحفي أمس، إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية على البلاد.