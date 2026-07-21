في واقعة مأساوية، لفظ محامٍ مصري أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ، اليوم (الثلاثاء)، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء حضوره جلسة بمحكمة جنايات قنا في جنوب مصر، حيث كان يتولى المرافعة في إحدى القضايا، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط القانونية والقضائية.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوفاة المحامى عصام محمد على عبدالله البطاوى (عصام البطاوي)، أثناء تواجده بمقر محكمة جنايات قنا.

وجرى نقل جثمان المحامى الراحل إلى مشرحة المستشفى وسط حالة من الحزن بين جموع المحامين بقنا، لما يتمتع به من علاقات طيبة مع الكثير من أبناء المهنة.

فيما تحولت صفحات المحامين إلى سرادق عزاء تنعى المحامى الفقيد، واصفين إياه بأنه شهيد المهنة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وبحسب المعلومات الأولية، شعر البطاوي بإعياء مفاجئ أثناء وجوده داخل المحكمة، قبل أن يسقط مغشياً عليه، إذ جرت محاولات لإسعافه ونقله لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير.

وبينما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال تعرضه لأزمة قلبية، ذكرت تقارير أخرى أنه أصيب بغيبوبة سكر.

فيما أمرت الجهات المختصة بالتصريح بدفن جثمان، المحامي والتحرك بجثمانه لدفنه بمسقط رأسه ليدفن في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وقالت نقابة المحامين، في بيان لها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى الممزوج بالفخر والاعتزاز، تنعى نقابة محامين قنا- نقيبا وأعضاءً والجمعية العمومية- شهيد الواجب والكلمة الحرة؛ ورمزاً من رموز الدفاع، الزميل عصام البطاوي المحامي.

وأضافت أن الفقيد فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو مرابط في محراب العدالة بمحكمة جنايات قنا، مدافعاً بشرف وأمانة عن رسالة الحق.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمحامى الراحل عصام البطاوى، أن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس والعزاء غداً بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وكان المحامي الراحل قد حضر من القاهرة إلى محافظة قنا للمرافعة في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات، قبل أن يتعرض للوعكة الصحية داخل مقر المحكمة.

من هو عصام البطاوي؟

يُعد عصام البطاوي من أبرز المحامين أمام محكمة النقض في مصر، واشتهر بتوليه الدفاع في عدد من القضايا ذات الصدى الإعلامي، من بينها: الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضايا مرتبطة بأحداث ثورة يناير، المشاركة في هيئة الدفاع خلال ما عُرف إعلامياً بـ«محاكمة القرن»، الدفاع عن رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، الترافع في عدد من القضايا الجنائية البارزة أمام محاكم الجنايات والنقض.

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وفي مطلع مايو الماضي شهدت محكمه بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية بعد وفاة محامٍ بشكل مفاجئ أثناء تواجده داخل قاعة المحكمة، خلال أداء عمله ومباشرته إجراءات إحدى القضايا.