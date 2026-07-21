يكافح ألزهايمر.. الشطرنج رياضة ذهنية تجمع بين العلم والفن وتدعم الذاكرة والتفكير

أكد أستاذ الاتحاد الدولي للشطرنج والمدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج الروسي ألكسندر تكاتشيوف، أن الشطرنج يُعد من أبرز الأنشطة الذهنية التي تسهم في تنشيط وظائف الدماغ، مشيراً إلى أنه يساعد على تحفيز نصفي الدماغ معاً، وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرات العقلية والتحصيل العلمي.

وأوضح أن ممارسة الشطرنج تمثل وسيلة فعالة للحد من مخاطر التدهور المعرفي، بما في ذلك مرض ألزهايمر لدى البالغين، كما تسهم في تعزيز التركيز والتفكير المنطقي لدى الأطفال، وهو ما أثبتته اختبارات أظهرت تحسناً ملحوظاً في نتائج الطلاب الذين يمارسون اللعبة.

وأشار تكاتشيوف إلى تجربة تعليمية شهدتها مقاطعة كورسك الروسية، حيث أُدرج الشطرنج كمادة اختيارية في جميع المدارس الابتدائية خلال عام 2025، الأمر الذي أسفر -وفقاً لوزارة التعليم في المنطقة- عن ارتفاع متوسط درجات الرياضيات من 3.7 إلى 4.2 بنهاية العام الدراسي، معتبراً أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي لممارسة الشطرنج في تطوير المهارات الذهنية.

وأضاف أن تعلم الشطرنج متاح للجميع بغض النظر عن العمر، إذ يمكن ممارسته بسهولة سواء باستخدام الرقعة التقليدية أو عبر التطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية، مؤكداً أن اللعبة تجمع بين الرياضة والفن والعلم، وتوفر بيئة مثالية لتنمية التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الشطرنج جذب اهتمام عالمي متزايد، مع بروز مواهب شابة حققت إنجازات استثنائية، من بينها الطفل الروسي رومان شوغدجييف الذي نال لقب أستاذ دولي، إلى جانب اللاعب الهندي جوكيش دوماراجو الذي أصبح أصغر بطل عالم في تاريخ اللعبة، في حين شهدت إحدى البطولات الدولية فوز لاعب روسي يبلغ 15 عاماً على بطل العالم السابق ماغنوس كارلسن، في تأكيد جديد على ازدهار اللعبة وقدرتها على صقل المواهب وتنمية القدرات العقلية.