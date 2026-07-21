الغاز القاتل يحاصر العمال في الهند.. مقتل واحتجاز 25 عاملاً بنفق كهرومائي

لقي 10 عمال حتفهم، فيما لا يزال 15 آخرون محاصرين داخل نفق قيد الإنشاء في ولاية سيكيم شمال شرقي الهند، إثر انفجار يُعتقد أنه نجم عن تراكم غاز الميثان، ما أدى إلى انهيار أرضي أغلق مدخل النفق وحاصر العمال في الداخل.

وقالت السلطات الهندية إن 25 عاملاً، بينهم موظفون تابعون للمؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية، كانوا داخل النفق وقت وقوع الحادثة، قبل أن يتسبب الانفجار والانهيار الأرضي في قطع طريق الخروج.

وأكدت الإدارة المحلية مقتل 10 عمال، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال الـ15 المحاصرين وإخراجهم، وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار على عمق يُقدر بنحو 1.5 كيلومتر داخل النفق، أثناء أعمال تهوية يُعتقد أنها أدت إلى اشتعال أو انفجار غاز الميثان المتراكم في الموقع.

وأدى الانفجار إلى انهيار جزء من التربة والصخور عند مدخل النفق، ما تسبب في إغلاق الطريق المؤدي إلى الخارج، وتعقيد عمليات الوصول إلى العمال المحاصرين.

وتعمل السلطات على تحديد الأسباب الدقيقة للحادثة، فيما تواصل فرق الإنقاذ تقييم مستويات الغازات داخل النفق والتأكد من سلامة المسارات التي يمكن استخدامها للوصول إلى العمال.

وتواصل فرق الإنقاذ، لليوم الثاني على التوالي، عمليات البحث داخل النفق التابع لمشروع «تيستا المرحلة السادسة» للطاقة الكهرومائية في منطقة نامتشي بولاية سيكيم.

وتواجه عمليات الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب انهيار التربة والصخور، وضيق المساحات داخل النفق، فضلاً عن المخاطر المرتبطة باحتمال وجود غازات قابلة للاشتعال، ما يفرض على فرق الإنقاذ التحرك بحذر شديد لتجنب وقوع انهيارات أو انفجارات جديدة.

وتأتي الحادثة لتعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بمشاريع الأنفاق والمنشآت الكهرومائية، لا سيما في المناطق الجبلية التي تتسم بتضاريس معقدة، وتحتاج أعمال الحفر فيها إلى إجراءات صارمة للتهوية ومراقبة الغازات وتدعيم التربة والصخور.

وتعد ولاية سيكيم، الواقعة في منطقة الهيمالايا، من المناطق الجبلية الوعرة في الهند، وتضم عدداً من مشاريع الطاقة الكهرومائية، إلا أن طبيعتها الجغرافية تجعل عمليات الإنقاذ والاستجابة للحوادث أكثر صعوبة، خصوصاً عند وقوع انهيارات داخل الأنفاق والمنشآت الواقعة تحت الأرض.