«السيكلوسبورا» في الخس: مصدر مجهول.. والتحقيقات مستمرة

تواصل السلطات الصحية في الولايات المتحدة تحقيقاتها لتحديد المصدر الحقيقي لتفشي طفيلي (سيكلوسبورا) المسبب للإسهال، بعدما أثبتت إعادة فحص العينات أن خس (آيسبرغ) الذي كان محل الاشتباه لا يحمل أي دليل مؤكد على التلوث.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن مراجعة دقيقة للنتائج المخبرية أظهرت أن الإشارة الإيجابية الأولية التي ظهرت في إحدى عينات الخس، كانت نتيجة إيجابية كاذبة، مؤكدة أنه حتى 19 يوليو 2026 لم تُسجّل أي إصابة مؤكدة مرتبطة بالمنتجات التي خضعت للفحص.

وأوضحت الإدارة أن الكشف عن طفيلي (سيكلوسبورا) يُعد من الفحوص المعقدة، ما دفع خبراء المختبرات إلى إعادة تقييم النتائج، ليتبين أن الإشارة المخبرية لا تعكس وجود الطفيلي فعلياً في العينة.

ورغم استبعاد الخس المشتبه به، لا تزال التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات المحلية، حيث تُجمع عينات إضافية من الأغذية وسلاسل التوريد في محاولة لتحديد المصدر الفعلي للتفشي.

وكانت شركة (تايلور فارمز) قد بادرت إلى سحب منتجات من خس (آيسبرغ) المزروع في المكسيك كإجراء احترازي، بعد تلقيها إشعاراً أولياً يفيد باحتمال ارتباط بعض منتجاتها بالتحقيقات. إلا أن الشركة أكدت لاحقاً أن السلطات لم تثبت وجود أي تلوث في منتجاتها، وهو ما عززته نتائج الفحوص الجديدة.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الأمريكية أي تحديث يحسم دور سلسلة مطاعم (تاكو بيل)، رغم أن التحقيقات الأولية كانت قد ربطت عدداً من الإصابات باستهلاك خس مقطع استُخدم في بعض فروعها بعدة ولايات، ما دفع السلسلة إلى إزالة جميع الكميات المشتبه بها من الأسواق وسحبها من سلسلة التوريد على مستوى البلاد بشكل احترازي.

ووفقاً للتقديرات، سُجل نحو 7000 إصابة بداء (سيكلوسبورا) في أكثر من 40 ولاية أمريكية، إلا أن الجهات الصحية تؤكد أن هذه الحالات لا ترتبط جميعها بالتفشي الحالي، إذ يجري التحقيق في بؤر انتشار أخرى مستقلة.

وينتقل الطفيلي عادة عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويُسجل بشكل متكرر في الخضراوات الورقية والأعشاب والتوت، كما ترتبط العديد من الإصابات في الولايات المتحدة باستهلاك منتجات مستوردة أو بالسفر إلى مناطق ينتشر فيها الطفيلي.

ويتسبب المرض في إسهال قد يستمر لأسابيع، إضافة إلى تقلُّصات البطن والغثيان والتقيؤ والإرهاق، وقد تتكرر الأعراض إذا لم يتلقَّ المصاب العلاج المناسب.

ونصح نائب رئيس قسم الطب في مركز هاكنساك ميريديان جيرسي شور الطبي الدكتور سوابنيل باتيل، الأشخاص الذين يعانون من إسهال يستمر عدة أيام بطلب فحص خاص للكشف عن طفيلي (سيكلوسبورا)، موضحاً أن هذا الفحص لا يُدرج عادة ضمن التحاليل الروتينية.

ويعتمد التشخيص على الكشف عن الحمض النووي للطفيلي في عينات البراز، بينما يُعالج المرض غالباً باستخدام المضاد الحيوي تريميثوبريم-سلفاميثوكسازول، الذي يُسوق تحت عدة أسماء تجارية.