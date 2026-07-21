نجح عامل توصيل طلبات صيني في حصد واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في بلاده، بعدما تحولت قصائد كان يكتبها بين رحلات العمل إلى عمل أدبي حاز إشادة واسعة، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

التحليق المنخفض

وفاز وانغ جيبينغ (56 عاماً) بجائزة لو شون الأدبية عن مجموعته الشعرية «التحليق المنخفض»، وهي جائزة تحمل اسم الكاتب لو شون، الذي يُعد الأب الروحي للأدب الصيني الحديث.

بدأ وانغ العمل في توصيل الطلبات في 2019، بعد سنوات طويلة تنقل خلالها بين مهن شاقة، شملت العمل في البناء، وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، والبيع في الأسواق، بعدما اضطر إلى ترك الدراسة في سن مبكرة بسبب الظروف المادية لعائلته.

ورغم صعوبة حياته، لم يتخلَّ عن شغفه بالقراءة والكتابة، وظل ينشر قصائده ومقالاته عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى لفت الأنظار.

رجل على عجلة

وفي 2022، حققت قصيدته «رجل على عجلة» انتشاراً واسعاً، بعدما استلهمها من تجربة مرهقة عاشها أثناء توصيل طلب إلى عنوان خاطئ، وهو ما دفعه لقضاء ساعات في محاولة الوصول إلى الزبون. وفي 2023 أصدر أول دواوينه بعنوان «رجل على عجلة.. قصائد عامل توصيل طلبات»، قبل أن يتبعه في 2024 بإصدار «التحليق المنخفض»، الذي استند إلى مقابلات واستطلاعات أجراها مع نحو 200 من زملائه العاملين في توصيل الطلبات، عاكساً ضغوط العمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة سريع النمو في الصين. وعقب إعلان فوزه، قال وانغ لصحيفة Global Times الصينية: «شعرت بتوتر شديد قبل إعلان النتائج، فالاهتمام الإعلامي الكبير شكّل ضغطاً نفسياً علي». ورغم هذا الإنجاز الأدبي، أكد أنه لا ينوي ترك عمله، مشيراً إلى أنه سيواصل توصيل الطلبات حتى بلوغه الستين من عمره، وقال: «لا أحتاج إلى هذه الوظيفة من أجل المال، لكنني أحب أجواءها، كما أنها تحافظ على لياقتي».

حياة بسيطة

وأضاف: «أريد أن أعيش حياة بسيطة، ولن تغيّرني الجائزة». ويأتي فوز وانغ في وقت يحقق فيه عدد متزايد من العمال وأصحاب المهن البسيطة حضوراً لافتاً في المشهد الأدبي الصيني، عبر أعمال توثق تجاربهم اليومية وتعكس التحديات التي يواجهونها، وهو ما منح أصواتهم مكانة متزايدة بين القراء والنقاد.