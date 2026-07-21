يخطط نادي ريال مدريد لمفاجأة مدوية بخطف نجم برشلونة فيران توريس، بحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وأحرز فيران توريس هدف تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، في شباك الأرجنتين خلال المباراة النهائية التي أُقيمت الأحد الماضي.

برشلونة يناقش تجديد عقد فيران

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة يعتزم الاجتماع مع فيران توريس الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبله، إذ ترغب إدارة النادي في تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، لكن بسبب لوائح اللعب المالي النظيف، لا يمكن إتمام التجديد قبل سبتمبر المقبل.

سان جيرمان وريال مدريد يدخلان السباق

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من نية برشلونة تجديد عقد لاعبه، إلا أن باريس سان جيرمان تواصل مع اللاعب لمحاولة التعاقد معه، كما تحدث معه مدرب الفريق الباريسي لويس إنريكي لإقناعه بالانضمام، فيما دخل ريال مدريد أيضاً على خط المنافسة.

أرقام توريس وقيمته السوقية

وخاض توريس 49 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 21 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».