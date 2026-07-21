شنّ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، هجوماً على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهماً إياه بـ«تدمير صناعة كرة القدم»، على خلفية الطرح المتعلق بإمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً.



وفي مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اعتبر تيباس أن استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي بات أمراً غير مقبول، مشيراً إلى أن طريقة إدارة الفيفا تقوم، بحسب وصفه، على «نظام معيب من أساسه» مكّنه من البقاء في المنصب لنحو 10 سنوات.



وأوضح رئيس رابطة «لا ليغا» أن التركيز المتزايد على بطولة كأس العالم يأتي على حساب بقية مكونات اللعبة، قائلاً إن كرة القدم ليست مجرد بطولة عالمية تقام لفترة قصيرة، بل منظومة واسعة تعتمد على مسابقات محلية توفر آلاف فرص العمل. وأضاف أن توسيع البطولة بهذا الشكل «يدمر صناعة كرة القدم» التي تخدم مختلف القطاعات المرتبطة بالرياضة.



وأكد تيباس أن الأندية والروابط المحلية سبق أن حذرت من تداعيات ازدحام روزنامة المباريات، معتبراً أن إضافة منتخبات جديدة إلى كأس العالم تمثل ضغطاً إضافياً على اللاعبين والمسابقات المحلية.



وشدد على ضرورة تقليص عدد المنتخبات المشاركة في البطولات الدولية، والعمل على حماية كرة القدم المحلية بمختلف درجاتها، منتقداً ما وصفه باتخاذ قرارات «غير مسؤولة» من جانب الاتحاد الدولي.



وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أشار في وقت سابق إلى وجود نقاشات حول إمكانية توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق البطولة، علماً بأن نسخة 2030 ستقام بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع استضافة الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي مباريات رمزية ضمن الاحتفالات بالمئوية.