أثارت واقعة استبعاد اللاعب الناشئ مكاري يونان، من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري المصري، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما تقدمت والدته بشكوى تزعم فيها أن نجلها تم استبعاده بسبب اسمه، وليس لأسباب فنية.



وبناءً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قرر وزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل، فتح تحقيق فوري وعاجل للتحقق من صحة الواقعة، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود مخالفة أو تمييز ضد اللاعب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق المسؤول عن ذلك.



وكانت والدة اللاعب قد ذكرت أن نجلها، من مواليد عام 2013، شارك في اختبارات الفريق، وأن المدير الفني أحمد ساري أبدى إعجابه بمستواه قبل أن يسأله عن اسمه، ثم أبلغه – وفق روايتها – بأن الاسم لا يناسب الانضمام للفريق.



من جانبه، نفى مدرب فريق الاتحاد السكندري مواليد 2013 أحمد ساري، صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن استبعاد اللاعب جاء لأسباب فنية فقط، وأنه لم يتخذ أي قرار بناءً على اسم اللاعب أو أي اعتبارات أخرى.



كما أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الواقعة، مشدداً على رفضه الكامل لأي شكل من أشكال التمييز، وأن اختبارات الناشئين تعتمد على المعايير الفنية والبدنية والسلوكية فقط، مع التأكيد على التزام النادي بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.