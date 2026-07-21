ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين 16 شهادة «غير صحيحة» وقررت إحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. ووفقاً للهيئة، فإن الشهادات غير الصحيحة توزعت في 5 حالات هندسة ميكانيكية، 4 حالات في هندسة مدنية، حالتين في هندسة كهربائية وإلكترونية، وحالة واحدة في أجهزة القياس وهندسة التحكم، و4 شهادات في الحاسب الآلي. وشاركت في عملية الرصد «مصادقة»، المتخصصة في أعمال التحقق من صحة المؤهلات المقدمة للتسجيل والاعتماد المهني.



يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة علمية مهنية تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وتتولى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والاختبارات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.



وكشفت جولات رقابية مكثفة نفذتها الهيئة في وقت سابق عن تسجيل 894 مخالفة فردية، إلى جانب رصد 17 منشأة مخالفة، خلال زيارات شملت أكثر من 20 شركة في عدد من القطاعات، من بينها المقاولات، والعقود المتكاملة، وإدارة المشاريع. وشملت الجولات مراجعة أوضاع أكثر من 5200 ممارس، للتحقق من نظامية ممارستهم للمهنة، ومدى التزامهم بالحصول على الاعتماد المهني، وتمثلت أبرز المخالفات في ممارسة العمل الهندسي دون اعتماد سارٍ، وتشغيل ممارسين غير معتمدين، والاستمرار في العمل بعد انتهاء صلاحية الاعتماد.