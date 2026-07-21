واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، إذ تجاوز سعر برنت تسليم سبتمبر القادم 91.48 دولار، وذلك عقب تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتراجع المخزونات الإستراتيجية يزيدان من مخاوف نقص الإمدادات.



وقال المحلل لدى بنك «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو: «إن تراجع الصادرات عبر مضيق هرمز والمخاوف من تعطل شحنات النفط المارة عبر البحر الأحمر يدعمان الأسعار».



من جهتها، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لمقذوف مجهول، ما أجبر طاقمها على إخلائها، في ظل استمرار تراجع حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.



مراقبة الوضع



أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أنها تراقب عن كثب الوضع في أسواق النفط. وأوضحت الوكالة أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء في الوكالة يوفر ارتياحاً كبيراً للأسواق. وأشارت إلى أن الدول الأعضاء في الوكالة سحبت نحو 290 مليون برميل نفط منذ 11 مارس الماضي، وبينت أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من مخزونات الطوارئ بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات التي تسيطر عليها الحكومات.