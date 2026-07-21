انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 43.18 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,698.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 200 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 163 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



كانت أسهم شركات الدريس، والاستثمار ريت، وجي آي جي، ومدينة المعرفة، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أبو معطي، وعناية، وتكوين، واليمامة للحديد، والإنماء الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.34% و6.69%. فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والدوائية، ودرب السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والدوائية، والأهلي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 46.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,187.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.