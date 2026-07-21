أصيبت الفنانة التركية إيدا إيجي، بطلة المسلسل الشهير «التفاحة المحرمة»، في كعب قدمها بعد تعرضها لهجوم من كلب أثناء قيادة دراجتها النارية في بودروم، موغلا، وعلى الفور باشرت فرق الإسعاف الموقع ونقلت أيدا إلى مستشفى بودروم الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

صحة جيدة

وأفادت التقارير الطبية بأن إيدا إيجي أنهت علاجها في المستشفى وتتمتع بصحة جيدة، وستتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية بعد فترة وجيزة من الحادثة.

إيدا إيجي

وإيدا إيجي ممثلة تركية شهيرة، ولدت في إسطنبول في 20 يونيو 1990، وأكملت تعليمها الجامعي وتخرجت في جامعة بيلجي بقسم علم النفس. شاركت في مسلسلات تلفزيونية مثل «إيليسكي دورومو: كاريشيك» و«بيني بويل سيف». كما ظهرت في فيلم «عامل الزوج» الذي عُرض في 2015. بدأت مسيرتها التمثيلية في عام 2011 من خلال المسلسل التلفزيوني «Pis Yedili»، واستمرت مع العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. لعبت دور البطولة في فيلم «Görümce» مع غوبسي أوزاي وبوغرا غولسوي عام 2016، وأخيراً، شاركت في بطولة المسلسل التلفزيوني «Yasak Elma» بدور «يلدز» الذي بدأ عرضه منذ عام 2018 وضم مئات الحلقات من بطولة نخبة من الممثلين. أعلنت إيدا خطوبتها لبوغراهان، ونشرت صوراً لعائلتيهما وهما يحتفلان بهذه المناسبة، وفي 21 يونيو 2023، تزوجت من حبيبها بوغراهان تونجر بعد أن ارتبطا لمدة أربع سنوات. فازت بجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز موريكس دور 2022.