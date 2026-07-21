توصّل نادي نيوم إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي مالانغ سار لضمه في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء عقده مع نادي لانس.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نيوم حسم صفقة مالانغ سار بعد موافقة اللاعب على الانتقال.

رفض 5 عروض أوروبية من أجل نيوم

وأضاف رومانو: «خطوة مفاجئة تكتمل باختيار سار مشروع نادي نيوم، وتفضيله على خمسة عروض أخرى من أوروبا».





موسم تاريخي مع لانس

وساهم مالانغ سار، رفقة النجم السعودي سعود عبدالحميد، في حجز لانس مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، متأخراً بفارق 7 نقاط عن حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما ساعد الفريق في التتويج بلقب بكأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه على حساب نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في شهر مايو الماضي.

مسيرة حافلة

يذكر أن مالانغ سار، البالغ من العمر 27 عاماً، بدأ مسيرته في صفوف نيس ثم لعب لأندية تشيلسي وبورتو وموناكو ولانس، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2022 مع تشيلسي.