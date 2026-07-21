غادر الفنان اللبناني فضل شاكر أمس لبنان متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء مرحلة جديدة من حياته بعد سنوات عدة من الغياب والابتعاد عن الأضواء.

طائرة خاصة

ورحل فضل على متن طائرة قطرية خاصة من طراز Gulfstream 700، عند الساعة 7:55 مساء، برفقة ابنه محمد وابنته رنا.

وتأتي مغادرة فضل شاكر للبنان بعد قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، بإلغاء قرار منع السفر الاحتياطي الصادر بحقه، ليصبح بإمكانه السفر دون أي قيود قانونية، بعد سنوات كان فيها خارج الحياة العامة.

رفع منع السفر

وأكدت محامية فضل شاكر، في تصريحات إعلامية، صدور قرار رفع منع السفر عن موكلها، في خطوة فتحت أمامه المجال للتنقل بشكل طبيعي، بعدما انتهت صلاحية جواز سفره السابق خلال فترة ابتعاده عن الأنظار، ليتمكن لاحقاً من التقدّم للحصول على جواز سفر لبناني جديد.

إقامة وعلاج

وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يقيم فضل في قطر خلال الفترة القادمة، وسيحصل على الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب استكمال ترتيبات الإقامة والعلاج.

وفي وقت سابق، وجه فضل أول رسالة له بعد قرار إخلاء سبيله عبر حسابه على «إنستغرام»، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه، وطلب من جمهوره منحه وقتاً قصيراً لاستعادة عافيته والاطمئنان على عائلته.