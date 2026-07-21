كيفن كيغن قلبٌ إنجليزي كتب حكايات الملاعب الخالدة

في مساءٍ بارد من أمسيات الشمال الإنجليزي، حين كانت المدرجات تشتعل بأصوات الجماهير كأنها بحرٌ هائج، ظهر شاب نحيل الجسد، متقِّد الروح، يحمل في عينيه بريقًا يشبه وعدًا قديمًا. ولد نجمٌ من ضوءٍ وعناد، لم يكن أحد يتوقع أن ذلك الشاب القصير الذي يركض كأنه يطارد حلمًا سيصبح يومًا حديث الصحافة العالمية.

ذلك الشاب كان جوزيف كيفن كيغن، اللاعب الذي سيحوٍّل لاحقًا صخب الملاعب إلى رواية لا تُنسى، فلاشات الصحافة العالمية تتسابق لالتقاط ظلاله قبل خطواته.

لم يكن لاعبًا عاديًا؛ كان مشروع أسطورة تتشكَّل ببُطء، كما تُرسم القصائد في نبض شاعرٍ يعرف أن الجمال لا يُمنح إلا لمن يُحسن الانتظار. كان يشبه ذلك النوع من اللاعبين الذين لا يصنعون حضورهم بالمهارة وحدها، بل بالضوء الذي يخرج من أعماقهم؛ الضوء الذي يلمسه الجمهور قبل أن يلمس الكرة. ومع كل خطوةٍ كان يخطوها، كانت ملامح حكايته تتضح أكثر، تكتب له فصلًا جديدًا في كل مباراة.

رجالٌ يوقظون المدن

في التاريخ الكروي، هناك لحظات لا تُقاس بالأهداف ولا بالألقاب، بل بما تُحدثه في روح المدن. حين وصل مارادونا إلى نابولي، لم يكن مجرد لاعبٍ يبحث عن مجدٍ جديد، بل كان شرارةً أيقظت مدينةً كاملة من نومٍ طويل، أعاد لكرة القدم فيها نبضها الأول، وصنع مع الفريق مجدًا لا يزال يتردّد في الأزقة حتى اليوم. كانت نابولي مدينةً تنتظر معجزة، فجاءها رجلٌ يحملها في قدميه، ويعيد ترتيب أحلامها كما يعيد البحر ترتيب موجِه كل صباح.

وعلى الضفة الأخرى من أوروبا، وبعد سنوات قليلة، كان كيفن كيغن يصنع حكايةً لا تقلُّ توهجًا، وإن اختلفت ملامحها. لم يهبط على نيوكاسل كمعجزة، جاء كقلبٍ يعرف كيف يعيد الحياة إلى مدينةٍ فقدت صوتها. كانت نيوكاسل يومها مدينةً تبحث عن نبض، تبحث عن رجلٍ يعيد إليها ما فقدته من شغف، وما تلاشى من ضوء. وكما أعاد مارادونا ترتيب خريطة الجنوب الإيطالي، أعاد كيغن ترتيب خريطة الشمال الإنجليزي، لا بالمهارة وحدها، بل بالشغف الذي يشبه ضوءًا ينهض من بين الضباب، ويُعيد للمدينة صوتها الذي غاب.

وهكذا، تتجاور الحكايتان دون أن تتشابها، وتلتقيان دون أن تتطابقا؛ فمارادونا منح نابولي فجرًا جديدًا بعد طول انتظار، وكيغن منح نيوكاسل قلبًا يعرف كيف ينهض بها من الأرض. كلاهما صنع مجدًا؛ كل مجدٍ كان يحمل ملامح صاحبه، وكل مدينةٍ كانت تعيد اكتشاف نفسها عبر رجلٍ جاءها في اللحظة التي كانت تحتاجه فيها أكثر من أي وقت.

رحلة تتوهّج دائمًا

كتبت (رويترز) في إحدى مراجعاتها التاريخية أن كيغن «لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل كان روحًا متحركة»؛ روحًا بدأت من الدرجة الرابعة، من ملاعب صغيرة تلتهمها الرياح، ومن أبٍ (عامل منجم) كان يؤمن أن ابنه سيصنع شيئًا فريدًا. تلك التفاصيل التي بدت هامشية في بداياته، تحولت لاحقًا إلى جزء من سرديته الكبرى؛ سردية اللاعب الذي صنع نفسه بنفسه، والذي حمل الأوزان في المدرجات ليقوّي جسده، وركض في المطر ليقوي إرادته.

قلبٌ يعزف كرة



في ليفربول، حيث تُصنع الأساطير كما تُصنع الأغاني الخالدة، وجد كيغن نفسه في المكان الذي يشبهه. الصحافة الإنجليزية كتبت عنه يومها: «هذا الفتى لا يلعب الكرة.. هذا الفتى يعزفها». ومع كل هدف كان يسجله، كانت الجماهير ترفع صوتها أكثر، وكانت الصحف تكتب عنه بوصفه «اللاعب الذي يملك قلبًا أكبر من جسده». ثم جاء المجد الأوروبي، وجاءت الكرة الذهبية مرتين، وجاءت الصحافة العالمية لتعلن أن كيغن أصبح أول لاعب إنجليزي يعتلي قمة أوروبا مرتين متتاليتين.

خريطةٌ تعيد نفسها



عندما انتقل إلى هامبورغ، بدا الأمر كأن أوروبا كلها تعيد ترتيب خريطتها الكروية. كتبت الصحافة الألمانية عنه: «الفأر الخارق الذي لا يتعب»، وكتبت (AFP) أن انتقاله كان «حدثًا غير مسبوق في سوق الانتقالات»، وأنه ضاعف الرقم القياسي الألماني في تلك الحقبة. وفي كل مباراة، كان كيغن يضيف فصلًا جديدًا إلى روايته، فصلًا يكتبه بقدميه ويحرّره بقلبه، حتى أصبح معبود الجماهير في مدينة لم تكن تعرفه قبل أشهر قليلة.

صرخةٌ تعيد الحياة

دخل إلى نيوكاسل؛ لم يكن كيغن يدخل ناديًا يبحث عن ترتيبٍ أفضل في الدوري، بل كان يدخل مدينةً تبحث عن نبضٍ يعيد إليها الحياة. كانت المدرجات يومها خامدة، والجماهير منهكة منذ سنوات طويلة بلا ضوء، لكن وصوله كان يشبه وصول المطر إلى أرضٍ عطشى. كتبت الصحافة الإنجليزية في تلك الفترة أن «كيغن لم يأتِ ليُدرّب.. بل جاء ليُوقظ».

وبينما كانت أوروبا تتحدث عن انتقالاته كلاعب، كانت إنجلترا تتحدث الآن عن حضوره كقائدٍ روحي. أعاد نيوكاسل إلى الدوري الممتاز، وأعاد للجماهير صوتها، وأعاد للمدينة ثقتها بنفسها. كتبت (رويترز): «كيغن لم يغيّر نتائج نيوكاسل فقط.. لقد غيّر مزاج المدينة».

وفي موسم 1995–1996، حين كان نيوكاسل يطارد لقب الدوري بشغفٍ يشبه الجنون، ظهرت تلك اللحظة التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الإعلام الرياضي: صرخته الشهيرة في مواجهة مانشستر يونايتد؛ لم تكن صرخة غضب، بل كانت صرخة رجلٍ يحب ناديه أكثر مما يحب صمته. قالت (الجارديان): «في تلك الصرخة، وُلدت أول أيقونة تلفزيونية في تاريخ الدوري الإنجليزي الحديث».

فصلٌ لا يكتمل

جاءت النهاية الدرامية، أن تكون حياة كيغن سلسلة من المشاهد التي تُكتب بالنبض لا بالعقل. رحل عن نيوكاسل، لكن المدينة لم ترحل عنه. بقي في ذاكرة جماهيرها كما يبقى الضوء في آخر النهار، لا يغيب تمامًا، ولا يحضر تمامًا، لكنه يظل هناك.. في مكانٍ لا يراه إلا من يحب.

وعندما تولّى تدريب منتخب إنجلترا، بدا الأمر كأن القدر يمنحه فرصة ليكتب الفصل الأخير من ملحمته، لكن النهاية جاءت على نحوٍ درامي، كما لو كانت مشهدًا من فيلمٍ لا يريد أن ينتهي بسعادة كاملة. استقال كيغن بعد الخسارة أمام ألمانيا، في غرفة صغيرة داخل استاد ويمبلي القديم، لحظة وصفتها (رويترز) بأنها «أحد أكثر المشاهد صدقًا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية».

ذاكرةٌ لا ترحل

وحين رحل كيغن عن الدنيا، كتبت الصحافة العالمية كلمات تشبه المرثية، لكنها كانت مرثية لرجلٍ عاش حياته كما يعيش العاشق قصته الأولى. قالت (AP News): «لم يكن مجرد لاعب، كان ظاهرة ثقافية». وقالت (الجارديان): «لا يمكن اختزال إرثه في لحظة انفعال، بل في حياة كاملة عاشها كما يعيش العاشق قصته الأولى». أما الجماهير، فقد ودّعته كما تُودّع المدنُ رجالها الكبار: بصمتٍ طويل، وبدمعة لا تخجل من الظهور.

.. وهكذا، بقي كيفن كيغن في ذاكرة الصحافة العالمية كما لو كان شخصية من رواية لا تنتهي. لاعبًا صنع المجد، ومدربًا صنع الجدل، وإنسانًا صنع الحب. بقي صوته، بقيت خطواته، وبقيت تلك الشرارة التي جعلت الجماهير تصدّق أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل قصة تُروى.. وقصة كيغن كانت الأجمل.