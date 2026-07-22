شهدت الرياضة السعودية تطوراً متسارعاً في مشاركة المرأة، تزامناً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث اتسعت أدوارها في مختلف المجالات الرياضية، وشملت المنافسة، والتحكيم، والإدارة، والإعلام، إلى جانب الحضور الجماهيري في المدرجات.



وأسهمت برامج تمكين المرأة في تعزيز حضورها في الألعاب الرياضية المختلفة، فبرزت أسماء سعودية حققت إنجازات على المستويين المحلي والدولي، من بينها مها الحملي ومشاعل العبيدان في رياضة الراليات، إلى جانب رياضيات تألقن في ألعاب متنوعة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة النسائية في الرياضة السعودية.



وفي كرة اليد، أصبح الحضور النسائي والعائلي عنصراً فاعلاً في المشهد الرياضي، حيث لم تعد المدرجات تقتصر على المتابعة فقط، بل أصبحت مساحة للتفاعل وصناعة الأجواء الداعمة للأندية والمنتخبات. وأسهم هذا الحضور في تعزيز ثقافة التشجيع المنظم، وإبراز التطور الذي تشهده الرياضة السعودية على مستوى الجماهير.



وتقدم مدرجات نادي الخليج في سيهات نموذجاً مميزاً لهذا الحضور، إذ يحرص عشاق النادي من النساء والعائلات على مساندة فريق كرة اليد في مختلف البطولات، وأصبح هذا الحضور جزءاً من هوية مدرجات «الدانة»، بما يحمله من شغف وانتماء ودعم مستمر للفريق.



ولفت الحضور النسائي والعائلي في مدرج نادي الخليج الأنظار، بعدما أصبح من المشاهد المميزة في منافسات كرة اليد، حيث يعكس تطور الثقافة الجماهيرية، ويؤكد أن المدرجات عنصر مهم في صناعة الأجواء التنافسية ومساندة الفرق خلال مشوارها الرياضي.



كما تزامنت عودة نادي الخليج إلى منصات التتويج مع حراك جماهيري متواصل، كان للحضور النسائي والعائلي دور بارز فيه، حيث واصلت الجماهير دعم الفريق في مختلف المنافسات، وأسهمت في خلق بيئة جماهيرية محفزة تواكب النجاحات التي حققها النادي خلال السنوات الأخيرة.



وحظي هذا المشهد باهتمام الإعلام الرياضي، بوصفه أحد ملامح تطور المنظومة الرياضية السعودية، وانعكاساً لاتساع قاعدة المشاركة الجماهيرية، سواء من خلال حضور المرأة أو مشاركة العائلات في دعم الأندية والمنتخبات.



ومع تنامي هذا الحضور، تبرز أهمية تأسيس روابط جماهيرية نسائية وعائلية تُعنى بتنظيم المبادرات، وتعزيز ثقافة التشجيع الإيجابي، ودعم الأندية والمنتخبات في مختلف المنافسات.



وتمثل تجربة مدرج نادي الخليج نموذجاً جديراً بالاستفادة منه في توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية وترسيخ ثقافة الدعم المستدام.



ولعل ما ذهب إليه الفيلسوف الصيني لاو تزه من أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة» يجسد أهمية المبادرات الأولى في بناء ثقافة جماهيرية راسخة، فكل مبادرة منظمة تسهم في تعزيز الحضور الجماهيري، وترفد مسيرة الرياضة السعودية بعناصر دعم مؤثرة، وصولاً إلى إنجازات يشارك في صناعتها اللاعبون والجماهير على حد سواء.



وتبقى تجربة الحضور النسائي والعائلي في مدرج نادي الخليج نموذجاً يؤكد أن المدرجات ليست مكاناً للمشاهدة فقط، بل مساحة لصناعة الانتماء، وتعزيز الشغف، ودعم مسيرة الأندية والمنتخبات نحو مزيد من النجاحات.