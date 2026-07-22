- بالتأكيد، للسفر فوائد جمة؛ فهو يجدد الطاقة، ويعدّل المزاج، وتعود بعده إلى عملك وحياتك اليومية أكثر نشاطاً وابتهاجاً، شريطة أن تكون الرحلة ممتعة.



- وخلال هذه الأيام مع الإجازة، سافر كثير من المواطنين إلى خارج المملكة، والأسئلة التي تطرح نفسها دائماً: لماذا نسافر؟ وإلى أين الوجهة؟ وكم الميزانية المرصودة للرحلة؟ ومن سأصطحب معي؟ وهل لديّ ما يكفي من المال لهذه الجولة؟ والسؤال الأهم: هل من الضروري أصلاً أن نسافر؟ وهل عائلتي أَوْلَى بمرافقتي أم أصدقائي؟



- أعداد كبيرة من المواطنين يتجهون للسياحة سواءً كانت داخلية أم خارجية. وقد يكون السفر الخارجي هو الخيار الغالب لدى الكثيرين بدافع حب الاستطلاع، ورغبة في رؤية دول ووجهات جديدة. وعلى الرغم من أن بلادنا تمتلك المقومات السياحية المُكتملة كافة، إلا أن البعض يفضل الخارج من باب التغيير فقط، أو بحثاً عن دول ذات تكاليف وأسعار أقل.



- لقد أصبحت ثقافة السفر لدى السائح السعودي عالية جداً؛ ويتجلّى ذلك في احترام القوانين والأنظمة. ومعظم الوجهات السياحية في الوقت الحالي تشهد حضوراً لافتاً للسعوديين، حيث يتركون انطباعات إيجابية وبصمات راقية، وتتضح هويتهم وثقافتهم بشكل جميل ومشرّف أينما حلّوا.



- ثمة نصائح وإرشادات يجدر الوقوف عندها عند اتخاذ قرار السفر:



- من المهم جداً أن تكون ميزانيتك مناسبة للدولة التي قررت زيارتها، وأن تكون المبالغ من ادخارك الشخصي خلال العام، وحذارِ أن تقترض من أجل السفر.



- لكل دولة وجه إيجابي وآخر سلبي؛ ابتعد تماماً عن الأماكن والأنشطة المشبوهة، كي لا تضع نفسك في إشكاليات أنت في غنى عنها.



- ابحث عن الأمان في الدولة التي تزورها من خلال الإقامة في فنادق آمنة وفي مناطق ذات تصنيف أمني مرتفع، واحرص على أن تبدأ يومك من الصباح الباكر، مع التقليل من السهر.



- تجنب تكوين علاقات عابرة أو مصادقة الغرباء أثناء السفر، فأنت لا تملك معلومات عنهم وقد يوقعك ذلك في متاعب في بلد غريب. واحرص على الرفقة الطيبة من أصدقائك المقربين، وتجنب السفر بمفردك.



- وختاماً، أتمنى للجميع رحلات سعيدة، والاستمتاع بإجازتهم، وقضاء أجمل الأوقات.