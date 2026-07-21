أثار حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز علامات استفهام حول مستقبله الدولي، بعدما ألمح إلى إمكانية اعتزال اللعب مع منتخب بلاده عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون مقابل.



ورغم تألقه اللافت خلال البطولة، ونجاحه في التصدي لـ11 محاولة إسبانية في المباراة النهائية، لم يتمكن مارتينيز من منع الأرجنتين من فقدان اللقب الذي توجت به عام 2022.



وعبّر الحارس البالغ من العمر 33 عاماً عن حزنه العميق في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، مؤكداً أن الهزيمة شكّلت خيبة أمل كبيرة بعد حلم الاحتفاظ بالكأس وكتابة فصل جديد في تاريخ المنتخب.



وقال مارتينيز إنه يحتاج إلى التفكير في مستقبله، مشيراً إلى أن الوقت قد يكون حان لإعادة تقييم مسيرته الدولية والابتعاد عن المنتخب. كما قدم اعتذاره للجماهير، مؤكداً أنه قدم كل ما لديه من أجل بلاده وزملائه.



ويُعد مارتينيز من أبرز حراس الأرجنتين عبر تاريخها الحديث، بعدما أسهم بشكل بارز في التتويج بمونديال 2022، وحصد جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى مرتين، إضافة إلى خوضه 67 مباراة دولية.