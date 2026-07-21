أنهى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مشواره في التحكيم على أعلى المستويات، معلناً اعتزاله بعد مسيرة طويلة أدار خلالها 831 مباراة في مختلف البطولات المحلية والدولية.



ويُعد تايلور، البالغ من العمر 47 عاماً، من أبرز الحكام في كرة القدم الإنجليزية، بعدما قاد 668 مواجهة ضمن المسابقات الاحترافية في إنجلترا، بينها 432 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 16 موسماً، إضافة إلى إدارة جميع النهائيات المحلية الكبرى.



وكانت آخر محطاته إدارة مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، قبل إسدال الستار على مسيرته التي شهدت حضوراً بارزاً في البطولات العالمية، إذ شارك في نسختي كأس العالم 2022 و2026، وبطولتي أمم أوروبا 2020 و2024.



وأكد تايلور أن قرار الاعتزال جاء بعد سنوات من الضغوط والتحديات، معرباً عن امتنانه لعائلته وزملائه وكل من دعمه خلال مسيرته.



من جانبه، أشاد رئيس هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا هوارد ويب بمسيرة تايلور، واصفاً إياه بأحد أكثر الحكام نجاحاً وثقة على المستويين المحلي والدولي.