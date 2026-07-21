مع تزايد الاهتمام بالعناية بالبشرة من الداخل إلى الخارج، لم تعد المكملات الغذائية مجرد خيار إضافي، بل أصبحت جزءاً أساسياً من روتين الكثيرين الباحثين عن بشرة أكثر نضارة وإشراقاً. وبين الكولاجين، وأوميغا 3، والفيتامينات المختلفة، يتساءل كثيرون: هل تمنح هذه المكملات نتائج حقيقية، أم أنها مجرد صيحة جديدة في عالم الجمال؟

يرى خبراء الجلدية أن صحة البشرة ترتبط بعوامل متعددة، تشمل التغذية، والنوم، والتعرض لأشعة الشمس، والعناية اليومية، إلى جانب العوامل الوراثية. لذلك، لا يمكن الاعتماد على المكملات وحدها للحصول على بشرة مثالية، لكنها قد تلعب دوراً داعماً في بعض الحالات، خصوصا عند وجود نقص غذائي أو حاجات محددة.

ويُعد الكولاجين من أكثر المكملات انتشاراً في السنوات الأخيرة، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكولاجين المتحلل (Hydrolyzed Collagen) قد يساعد في تحسين مرونة البشرة وتقليل الجفاف والخطوط الدقيقة لدى بعض الأشخاص بعد الاستخدام المنتظم لعدة أشهر. ومع ذلك، تختلف النتائج من شخص لآخر، ولا تزال الأبحاث مستمرة لتحديد مدى فعاليته على المدى الطويل.

أما أوميغا 3، فيُعرف بدوره في دعم الحاجز الطبيعي للبشرة والمساعدة في الحفاظ على ترطيبها، كما قد يساهم في تهدئة بعض حالات الالتهاب المرتبطة بجفاف الجلد. وفي المقابل، تلعب الفيتامينات، مثل فيتامين C وفيتامين E، دوراً مهماً في حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي، بينما يُسهم فيتامين D والزنك في دعم صحة الجلد لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيهما.

ويؤكد الأطباء أن تناول المكملات دون حاجة أو بجرعات مرتفعة لا يعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى آثار جانبية أو تداخلات مع أدوية أخرى. لذلك، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي متوازن أولاً، وإجراء الفحوصات اللازمة عند الاشتباه بوجود نقص قبل البدء بأي مكمل غذائي.