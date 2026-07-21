أعلنت وزارة الكهرباء والمياه الكويتية أن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت، أمس (الإثنين)، لهجمات إيرانية، لليوم الرابع على التوالي، أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها.



وأضافت أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة، باشرت بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، التعامل الفوري مع الحوادث، وتمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها.



وأشارت إلى أنه تم تقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، مضيفة أن الفرق تعمل على تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق.



وأكدت الوزارة إخراج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقاً للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة، وحرصاً على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.



من جانبه، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر الثلاثاء، 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه.



وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمنتها وفق الإجراءات المعمول بها.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وذكر مصدر عسكري مسؤول أنه تم تحييد المسيرات «بكفاءة ودقة، وفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها»، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وفي المنامة، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها بمنصة «إكس»، (الثلاثاء)، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.



واتهمت إيران بمواصلة نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.