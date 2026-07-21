مناورات صينية روسية تشعل خلافاً جديداً مع اليابان في بحر الفلبين

قدمت اليابان احتجاجاً رسمياً إلى الصين، اليوم (الثلاثاء)، على خلفية تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقول طوكيو إنها تتبع لها، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن التدريبات، التي شاركت فيها أيضاً سفن روسية، أُجريت، فجر الأحد، على بُعد نحو 180 كيلومتراً (جنوب غربي جزيرة أوكينوتوري)؛ التي تعتبرها اليابان جزيرة تمنحها حقوقاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة المحيطة بها.

في المقابل، ترفض الصين هذا التصنيف، وتؤكد أن أوكينوتوري ليست سوى صخرة وليست جزيرة، وبالتالي لا يحق لليابان المطالبة بالمياه المحيطة بها كمنطقة اقتصادية خالصة. ولم تصدر وزارة الخارجية الصينية تعليقاً فورياً على الاحتجاج الياباني.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا: إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجاً إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية، معتبرة أن هذه الأنشطة العسكرية قد تشكل خطراً على حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأضاف متحدث باسم الجيش الياباني أن «هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها طوكيو رسمياً عن إجراء الصين تدريبات بالذخيرة الحية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة»، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن هذه التدريبات لا تُعد مخالفة للقانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ أواخر العام الماضي، بعدما أثارت تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي بشأن تايوان انتقادات حادة من بكين، التي ردت بإجراءات اقتصادية مضادة.

كما كثفت الصين وروسيا، خلال الفترة الماضية، من عملياتهما البحرية والجوية المشتركة في محيط اليابان، ما دفع طوكيو إلى تعزيز عمليات المراقبة وتقوية دفاعاتها في سلسلة الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد، وسط تزايد المخاوف بشأن الأمن الإقليمي.

ووفقاً للجيش الياباني، رصدت قواته أربع سفن حربية؛ بينها مدمرتان صينيتان مزودتان بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد صينية، إضافة إلى فرقاطة روسية، وهي تتجه نحو المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قبل أن تنفذ إحدى المدمرات الصينية تدريبات بالذخيرة الحية.

وأشار كيهارا إلى أن السفن الموجودة في محيط المنطقة تلقت إشعاراً عبر أجهزة اللاسلكي قبيل بدء التدريبات يفيد بتنفيذ عمليات إطلاق نار حي.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من واقعة أثارت جدلاً واسعاً في ديسمبر الماضي، عندما أعلنت اليابان أن مقاتلات صينية وجهت راداراتها نحو طائرات عسكرية يابانية بالقرب من جزر أوكيناوا، وهو ما نفته الصين في حينه.