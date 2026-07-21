أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام تشكيلة حكومته الجديدة، مستبعدا المقربين من سلفه كير ستارمر، بعد توليه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ عام 2016.



وفي خطوة غير متوقعة، عيّن بيرنهام وزير الدفاع السابق جون هيلي الذي غادر حكومة ستارمر بسبب خلافات على الميزانية في منصب وزير المالية خلفا لراشيل ريفز.



وعُيّن وزير الطاقة المنتهية ولايته إد ميليباند وزيرا للخارجية، فيما أبقى على شبانة محمود المعروفة بموقفها المتشدد تجاه الهجرة، في منصبها وزيرةً للداخلية.



وعُين وزيرا للدفاع ويس ستريتينغ الذي استقال من منصبه وزيرا للصحة في حكومة ستارمر، وكان يعتزم منافسة بيرنهام على زعامة حزب العمال قبل أن يتراجع عن ذلك.



واستُبعِد الوزراء المقربون من كير ستارمر مثل ديفيد لامي الذي كان وزير العدل ونائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ووزيرة المالية راشيل ريفز، ووزير التجارة بيتر كايل.



وقال بيرنهام في كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء: إن السياسيين أخفقوا في تحقيق الاستقرار اللازم ‌لرفع مستويات المعيشة، وهو أمر قال إنه سيغيره من خلال اتخاذ تدابير فورية، ووضع خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام.



وركز في خطابه على الشؤون الداخلية بهدف بث الأمل في أمة عانت لسنوات شأنها شأن الكثير من الدول الأوروبية من ارتفاع الأسعار والنمو الاقتصادي الضعيف، دون أن يتطرق إلى الشؤون الخارجية.



وتعهد باستخدام فترة رئاسته لمجلس الوزراء «كنقطة تحوُّل لبريطانيا»، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى نموذج جديد لإعادة البناء، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي أعقبت تصويت البريطانيين في 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأكد بيرنهام أن فريقه سيبدأ بمعالجة أولى أولوياته المتمثلة في عدد من الالتزامات من بينها: إنهاء ظاهرة التشرد والنوم في الشوارع، بناء المزيد من المساكن العامة والمساعدة في خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل استثمارات أكبر في مجال الدفاع، والإعلان عن خطة طويلة الأمد للعقد المقبل في غضون أشهر.



ووعد بيرنهام بالكشف، اليوم (الثلاثاء)، عن تدابير فورية لتخفيف الضغوط اليومية التي يواجهها البريطانيون، وشرح كيفية تمويلها.



ووقع الاختيار على وزير الطاقة والزعيم السابق لحزب العمال إد ميليباند لتولي منصب وزير الخارجية. ويشير رحيل عدد من حلفاء ستارمر إلى نية بيرنهام قطع الصلة بما يصفها بسياسات الماضي، والدفع بحكومة جديدة أكثر مرونة لتنفيذ السياسات بشكل أسرع وأكثر جرأة.