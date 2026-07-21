أعلنت السلطات السورية ضبط 226 قنبلة داخل سيارة كانت متجهة إلى لبنان، في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب.



وأفادت أمانة جمارك جديدة يابوس، اليوم (الثلاثاء)، بأنه تم ضبط 226 قنبلة من نوع «RGC» كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية، في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمكافحة التهريب وتعزيز أمن المعابر.



وكانت السلطات السورية قد أعلنت الأسبوع الماضي إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود مع العراق، كانت في طريقها إلى لبنان لصالح ما وصفته بـ«مليشيا حزب الله».



وأكدت أنها رصدت مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة.



وكشفت المصادر أن الشحنة المضبوطة كانت تضم نحو 150 طائرة مسيّرة مفخخة، إلى جانب صواريخ وقذائف متفجرة وأسلحة نوعية، وكانت في طريقها من العراق إلى لبنان مروراً بالأراضي السورية.



وأضافت المصادر أن السلطات السورية تمكنت من ضبط الشحنة على الحدود السورية - العراقية قبل دخولها إلى العمق السوري، في عملية أمنية نُفذت بعد متابعة استخباراتية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد الجهات التي تقف وراء محاولة التهريب ومسار نقل الأسلحة.



تأتي العملية في ظل تشديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من مخاوف بشأن تنقل الأسلحة عبر المنطقة.