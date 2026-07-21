يواصل فريق الشباب تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكره الإعدادي المقام في النمسا، والذي يتضمن خوض أربع مباريات ودية للوقوف على جاهزية الفريق الفنية والبدنية، ومنح الجهاز الفني فرصة اختبار عدد من العناصر والوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.



ويبدأ الشباب مبارياته الودية الليلة بمواجهة فريق بوليتكنيكا الروماني، قبل أن يلتقي النصر الإماراتي في 26 يوليو الجاري، ثم يواجه الأهلي القطري يوم 30 من الشهر ذاته، على أن يختتم مبارياته التحضيرية بلقاء مولودية الجزائر في 4 أغسطس الجاري.



ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه المواجهات في رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل بداية الموسم الجديد.