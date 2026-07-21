انضم النجم سعود عبدالحميد إلى تدريبات فريق لانس الفرنسي بعد انتهاء إجازته التي منحت له عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة.



ويسعى الظهير الأيسر سعود عبدالحميد لمواصلة تجربته الاحترافية مع فريق لانس الفرنسي، والمشاركة في البطولات المحلية، ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.



وكان نادي لانس الفرنسي نجح في يونيو الماضي في ضم اللاعب سعود عبدالحميد بعقد احترافي حتى 2029 قادماً من نادي روما الإيطالي، ليغلق الفريق الفرنسي الطريق أمام الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب عقب نهاية الموسم الرياضي الماضي.



وكان سعود عبدالحميد ساهم مع زملائه في فريق لانس بالتتويج بكأس فرنسا، والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، إلى جانب حصد المركز الثاني في الدوري الفرنسي.



