أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلاً واسعاً بعد تفاعل حساب باسمه على منصة التواصل الاجتماعي بإعجاب مع منشور يتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالفساد ومحاباة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.



ولفت الانتباه تفاعل حساب كريستيانو رونالدو مع فيديو نشرته قناة إخبارية إسبانية، يتضمن تلميحات واضحة تتعلق بفساد «فيفا» ومحاباة منتخب الأرجنتين.



وبحسب الفيديو الذي تداولته القناة الإسبانية، أشارت الصحفية بيلار رودريغيز لوسانتوس إلى أن منتخب الأرجنتين كان ينبغي أن يخرج من البطولة قبل خمس مباريات، قائلة إن «فيفا» من أكثر المؤسسات فساداً على مستوى العالم، وإنها لا تخشى الأرجنتين بقدر ما تخشى رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.



وأكّد الصحفي والمحلل الإسباني روبين آمون في البرنامج أن «فيفا» تتصرف مثل المافيا، مشيراً إلى ممارسات بيع التذاكر خلال المونديال، واصفاً إياها بتصرفات المافيا.



وشهدت مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية الكثير من الجدل بعد طرد اللاعب السويسري بريل إمبولو باستخدام تقنية «فار»، إذ كانت المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن تنتهي بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-1 في الأشواط الإضافية.



وتحيط بكأس العالم 2026 العديد من الاتهامات الموجهة إلى «فيفا» بمحاباة الأرجنتين، إذ أشار مدرب منتخب مصر حسام حسن بعد الخسارة في دور الـ16 إلى أن ما حدث كان غير عادل، مؤكداً أن منتخب مصر كان الأفضل ويستحق التأهل.



وسلط تفاعل رونالدو مع هذا الجدل الضوء على التوترات المرافقة للمونديال، وجعل الفيفا في مرمى الانتقادات العاصفة لوسائل الإعلام والرياضيين حول العالم.