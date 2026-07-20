علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي أنهت التعاقد مع المهندس غيث الشريف للإشراف على فريق الكرة الطائرة لمدة موسم رياضي، في خطوة تستهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج، ضمن خطة النادي لتطوير الألعاب المختلفة وتعزيز حضورها في المنافسات المحلية.



ويمتلك الشريف تجربة إدارية ناجحة داخل النادي، إذ سبق أن تولى الإشراف على الألعاب المختلفة، وحقق خلال تلك الفترة نجاحات لافتة، كان أبرزها قيادة فريق الكرة الطائرة لتحقيق ثلاثة ألقاب، إلى جانب الإسهام في تطوير منظومة الألعاب ورفع مستوى التنافسية.



وجاءت عودة الشريف للإشراف على فريق الطائرة انطلاقاً من الثقة بخبراته الإدارية ومعرفته بمتطلبات اللعبة، إذ تعول إدارة الأهلي على خبرته في بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة البطولات، بعد القرار الأخير باستمرار الألعاب المختلفة بالنادي ودعمها خلال المرحلة القادمة.



ومن المنتظر أن يبدأ الشريف مهماته خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية، لوضع خطة إعداد شاملة للموسم الجديد، تشمل تعزيز الجوانب الفنية والإدارية، بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي في رؤية فريق الكرة الطائرة يعود إلى منصات الذهب من جديد.