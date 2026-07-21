في تطور مفاجئ عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها نهاية نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موقفه من لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، الذي كان محور الاشتباكات التي اندلعت بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن البطاقة الحمراء التي أُشير إلى إشهارها في وجه باريديس عقب المباراة لم تعد ظاهرة في السجلات الرسمية، كما لم يعلن «فيفا» فرض عقوبة انضباطية فورية على اللاعب، في وقت فتح فيه الاتحاد الدولي تحقيقاً في الوقائع التي شهدتها أرضية الملعب بعد انتهاء المباراة.

وكانت المباراة قد شهدت توتراً كبيراً عقب تتويج إسبانيا باللقب العالمي، بعدما دخل عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني في مشادات واحتكاكات مع لاعبي «لا روخا»، في مشهد طغى على الاحتفالات الإسبانية باللقب.



وشهدت الواقعة احتكاكاً بين باريديس والمدافع الإسباني إريك جارسيا، قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباك آخر مع لاعب الوسط جافي، الذي سقط أرضاً خلال الفوضى التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين، قبل أن يتدخل زملاء الطرفين لاحتواء الموقف ومنع تصاعده.

وبحسب تقارير صحفية، لم يكتفِ الاتحاد الدولي بمراجعة الواقعة الخاصة بباريديس، إذ يحقق أيضاً في سلوك عدد من أفراد المنتخب الأرجنتيني خلال الأحداث التي أعقبت المباراة، في ظل إمكانية اتخاذ قرارات انضباطية لاحقة بعد استكمال التحقيقات ومراجعة تقارير الحكم والمراقبين والتسجيلات المصورة.

وكان المنتخب الإسباني قد تُوج بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «ميتلايف».

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المهاجم الإسباني فيران توريس في تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة 106 من الشوط الإضافي، ليمنح إسبانيا لقبها العالمي الثاني في تاريخها، بعد تتويجها الأول عام 2010.