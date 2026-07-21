تفاجأ العالم الرياضي المتابع لنهائي مونديال كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والذي انتهى لمصلحة الأول بهدف دون مقابل، من التصرف المثير المريب، من قبل نجم ريال مدريد ومنتخب «لا روخا» الظهير مارك كوكوريلا، الذي قام بوضع «عملة معدنية» وغرسها في العشب خارج الخط القانوني من ملعب المباراة.



وكان اللاعب الإسباني السابق المدافع جوان كابديفيلا، الذي أوضح خلال حسابه الرسمي بمنصة «X»، كشف الطقوس المثيرة التي قام من خلالها بنصح زميله الحالي كوكوريلا بوضع العملة وذلك لجلب «الحظ» والتتويج باللقب.



ولم يكن كابديفيلا، الذي كان لعب أيضا في مركز الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا في تتويجها عام 2010 بكأس العالم، يتوقع أن يحضر نهائي كأس العالم بسبب مشاكل في التأشيرة له ولأبنائه إلى الولايات المتحدة، ولكنه سافر وتواجد بالنهائي.



من جانبها، نشرت صحيفة «Daily Mail» الإنجليزية تقريراً، تضمن اعترافا مفاجئا من كابديفيلا، بأنه طلب من مارك كوكوريلا بأن يقوم بأمر خاص سبق أن قام به في نهائي إسبانيا وهولندا خلال مونديال 2010.



ورُصد مارك كوكوريلا وهو يدفن عملة معدنية «لجلب الحظ» في أرض الملعب في لفتة سرية قبل ثوانٍ من انطلاق المباراة في نيويورك.



ونشر كابديفيلا صورة له ولأبنائه من المدرجات وهو يشاهد كوكوريلا يُخرج عملة معدنية من جوربه ويضعها في أرض الملعب، بينما كان الفريقان يستعدان لانطلاق المباراة.



وبعد فوز إسبانيا 1-0، كشف الظهير الأيسر السابق عبر حسابه على موقع إكس أنه طلب من كوكوريلا القيام بهذه اللفتة السرية، بعد أن فعل ذلك قبل أن يساعد فريقه على هزيمة هولندا قبل 16 عاماً في جنوب إفريقيا.



وقال: في عام 2010، دفنتُ قطعة نقدية في العشب قبل بدء المباراة. لقد رويتُ هذه القصة ملايين المرات، طلبتُ منه (كوكوريلا) أن يفعل الشيء نفسه.



وتابع: مارك، أحبك كثيرًا، أنت بطل العالم، بينما تساءل معظم المتابعين: هل هذا هو السبب الحقيقي وراء فوز إسبانيا بكأس العالم.