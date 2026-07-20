أثارت وفاة الفنان المصري الشاب أحمد جلال عبد القوي حالة من الجدل والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار جهات التحقيق بنقل جثمانه إلى المشرحة قبل إصدار تصريح الدفن، ما أثار تساؤلات حول وجود شبهة جنائية في وفاته.

توقف القلب

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة في تصريحات إعلامية أن التقرير الطبي المبدئي الصادر عن المستشفى أثبت أن الوفاة حصلت جراء توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف الكلى.

وأوضحت أن قرار تشريح الجثمان بمصلحة الطب الشرعي جاء وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، نتيجة الطبيعة المفاجئة للوفاة وظهور آثار على جسد الفنان الشاب مرتبطة بجلطات الأطراف كتغير لون الجلد والتورم الداكن، مشيرة إلى أن تشريح الجثمان إجراء روتيني وتدبير قانوني متبع للتحقق من عدم وجود أي شبهة جنائية قبل التصريح النهائي بالدفن.

جلطة في الساق

كما أفادت مصادر مقربة من أسرة الفنان الشاب بأن الراحل كان يخضع لبروتوكول علاجي من مرض السرطان في منطقة الحجاب الحاجز، قبل أن تتدهور حالته إثر إصابته بجلطة في الساق انتقلت سريعًا إلى الرئة، ما أدى إلى وفاته خلال أقل من 24 ساعة.

وينتمي الراحل إلى عائلة فنية، فهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي.