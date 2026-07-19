كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن «الثغرة الأمنية» التي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي لا تزال قائمة. وأقر بأن هذه الثغرة لم تقتصر على الجانب الأمني، بل امتدت إلى التأثير في مسار صناعة القرار داخل البلاد.



وقال عراقجي في مقابلة مع برنامج «قصة الحرب» بثتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأحد)، إن قصف مقر المرشد تم عبر ثغرة أمنية، وهذه الثغرة ما زالت موجودة، وتؤثر في التوجهات وصناعة القرار.



وأشار إلى أن السلطات الإيرانية وضعت منذ اليوم الأول للحرب خططًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مؤكدًا أنه في حال استهداف المرشد الأعلى، كان مقررًا إغلاق مضيق هرمز.



وشدد على ضرورة عدم إضاعة فرصة المفاوضات حتى لو كانت نسبتها 10% فالحرب لها تكاليفها، على حد قوله. وأضاف أن طهران وافقت على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم قناعتها بأن الحرب ستندلع مجددًا.



وأفاد عراقجي بأن أجهزة الدولة والقوات المسلحة كانت على يقين بأن المواجهة العسكرية ستتجدد؛ ولذلك لم تُعلّق استعداداتها على نتائج المسار التفاوضي، لافتًا إلى أن الرد العسكري الإيراني بدأ بعد ساعتين فقط من اندلاع الحرب، حين لقي خامنئي حتفه في 28 فبراير الماضي خلال اجتماع له مع عدد من المسؤولين العسكريين.



وأفصح وزير الخارجية أن جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي التي ناقشت إقرار مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة استمرت من الساعة التاسعة مساءً حتى الثالثة فجرًا، فيما جرى قبول وقف إطلاق النار الأولي في اجتماعات أصغر تعذر خلالها عقد جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي، على أن يكون أساس أي مفاوضات لاحقة الالتزام ببنود المقترح الإيراني المؤلف من عشرة بنود.



وأكد أن قرار إنهاء الحرب يُتخذ بصورة جماعية داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، ويصبح نافذًا بعد مصادقة القيادة، معتبرًا أن وقف الحرب التي استمرت 12 يومًا كان «قرارًا صحيحًا»، لأنه أتاح لإيران تعزيز قدراتها العسكرية خلال الأشهر اللاحقة.



وأعلن أن إيران أجرت خلال الأشهر الثمانية الفاصلة بين الحربين تعديلات على منظومات إطلاق الصواريخ، بما جعل قدرتها على الإطلاق أكثر استدامة.