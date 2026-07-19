دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمهوريين إلى إضافة إيران إلى مشروع قانون يتعلق بفرض عقوبات على روسيا.



وكتب ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشيال» اليوم (الأحد): «على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا. هذا ما أراده ليندسي، وكان سيحدث لا محالة».



وكان السيناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال قدم مشروع قانون محدّثاً بشأن العقوبات على روسيا ومشتري موارد الطاقة الروسية، الذي تم تطويره بمشاركة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام. ونُشرت النسخة الرسمية للمشروع على الموقع الإلكتروني للسيناتور، وفق ما أوردت وكالة تاس.



ووفقاً لنص النسخة الجديدة من مشروع القانون، الذي سمي غراهام تكريماً للراحل، فإنه يقترح فرض قيود على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار القادة العسكريين والسياسيين في روسيا، ورجال الأعمال، والشركات المملوكة للدولة، والمؤسسات الأجنبية التي، بحسب الجانب الأمريكي، تدعم صناعة الدفاع الروسية.



ويقترح المشروع فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وبنك «سبيربنك»، وبنك «غازبروم بنك»، إضافة إلى مشاريع الطاقة الروسية الكبرى، وتحديدًا مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال، و3 مشاريع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي، ومشاريع الطاقة الروسية المستقبلية في القطب الشمالي.



وبدلًا من المبادرة المقترحة سابقًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من الدول التي تشتري موارد الطاقة من روسيا، يُقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أكبر 5 دول مشترية للنفط والغاز الطبيعي الروسي، فضلًا عن 5 دول تساعد روسيا على تجاوز عقوبات الطاقة الغربية.



واقترح أعضاء مجلس الشيوخ فرض قيود على ما يُسمى بأسطول الظل. هذا وفي 14 يوليو، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن فرص اعتماد مشروع قانون العقوبات ضد روسيا عالية. وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الجدول الزمني لنظر مجلس الشيوخ الأمريكي في هذه المبادرة لم يُحدد بعد.