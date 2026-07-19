يستعد نادي الاتحاد لحسم عدد من الصفقات الأجنبية والمحلية بناءً على التقرير الفني للمدرب ينز فيسينغ، الذي سيحدد حاجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتنسيق مع إدارة النادي. ويعمل المدرب فيسينغ من خلال المعسكر الإعدادي الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية على تجهيز الفريق من النواحي اللياقية والبدنية والفنية لمنافسات الموسم الرياضي حيث تنتظر العميد استحقاقات على الصعيدين المحلي والقاري.



وسيخوض الفريق الاتحادي أولى مبارياته الودية أمام فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (الثلاثاء) القادم الساعة 8:00 مساء. وسيعمد المدرب فيسينغ لإشراك كافة اللاعبين المتواجدين بالمعسكر الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، للوقوف على مستوياتهم من الناحيتين اللياقية والفنية. وسيجري فيسينغ مناورة كروية اليوم (الإثنين) من أجل تحديد العناصر التي سيبدأ بها اللقاء الودي أمام فريق أورلاندو بايرتس.



يذكر أن الفريق الاتحادي تنتظره بطولتا دوري روشن السعودي وكأس الملك. وعلى الصعيد القاري سيخوض العميد مباراة الملحق الآسيوي أمام فريق الجزيرة الإماراتي (الثلاثاء) 11 أغسطس في أبوظبي، والفائز سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.