هنّأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مجلس إدارة نادي نجران لذوي الإعاقة ومنسوبيه ولاعبيه، بمناسبة تحقيق كأس دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف للموسم الرياضي 2025-2026، والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيدًا بما حققه النادي من منجزات رياضية وإدارية، مؤكدًا ما توليه القيادة من اهتمام ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة الرياضة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي نجران لذوي الإعاقة المهندس مبارك بن مهدي آل مخلص، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع، وعدد من منسوبي النادي.

واستمع أمير نجران إلى أبرز المنجزات الرياضية والإدارية للنادي، ومن بينها تحقيق كأس دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف، والحصول على الفئة الأولى في تقييم الحوكمة، وتحقيق 36 ميدالية في البطولات الرياضية، إلى جانب البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، قدم آل مخلص شكره وتقديره لأمير منطقة نجران على اهتمامه ودعمه المستمر للنادي، وما يوليه من متابعة أسهمت في تحقيق هذه المنجزات.