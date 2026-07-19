اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عريضة إلكترونية تطالب باستبعاد منتخب الأرجنتين من نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب فوز «التانغو» 2-1 على إنجلترا في نصف نهائي المونديال.



ووفقاً لبيانات موقع «Argentina Out» المستضيف للعريضة، فقد تجاوز عدد الموقعين 18.4 مليون توقيع حتى وقت كتابة هذا الخبر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «القرارات التحكيمية المتحيزة» طوال مشوار البطولة.



وتستند الحملة إلى مزاعم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» وحكام المباريات أظهروا «محاباة» واضحة لمنتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي.



ورافقت العريضة موجة غضب على المنصات، إذ عبّر العديد من المشجعين عن استيائهم من خروج منتخبات كبرى مثل البرتغال والبرازيل وفرنسا وإنجلترا، بينما وصلت الأرجنتين للنهائي.



من جانبه، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن العريضة.



يذكر أن العرائض الإلكترونية غير ملزمة قانونياً للاتحاد الدولي، والأرجنتين مؤهلة للمشاركة في المباراة النهائية وفق اللوائح المعتمدة.