عاد المنتخب الإنجليزي إلى منصة التتويج العالمية من أوسع أبوابها، بعد فوز تاريخي ومجنون على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2026، على استاد مدينة ميامي.



وحقق «الأسود الثلاثة» أول ميدالية برونزية لهم في كأس العالم منذ تتويجهم باللقب الوحيد عام 1966، في ليلة لن ينساها جمهور ويمبلي.



ولم تمهل إنجلترا خصمها لحظة، إذ افتتح ديكلان رايس التسجيل في الدقيقة 3، قبل أن يضاعف إزري كونسا النتيجة في الدقيقة 18 من ركنية رايس.



واصل بوكايو ساكا التألق وسجل «هاتريك» في الدقائق 37 و 45+1 و 87، قبل أن يختتم جود بيلنغهام المهرجان بهدف في الدقيقة 98.



المنتخب الفرنسي رفض الاستسلام، إذ انتفض «الديوك» في الشوط الثاني بثنائية من كيليان مبابي 48 و 66، وهدف من برادلي باركولا 54، وآخر من عثمان ديمبلي 96، لكن الوقت لم يسعفهم للعودة.