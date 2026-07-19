حسم نادي الهلال ملف حراسة المرمى بإعلانه رسمياً التعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس لمدة عامين، في خطوة تؤكد ثقة الإدارة والجهاز الفني بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها أحد أبرز حراس الكرة السعودية. ويمنح العويس «الزعيم» المزيد من الاستقرار في مركز حراسة المرمى، قبل انطلاق موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية على جميع البطولات المحلية والقارية.



ويمثل العويس إضافة فنية مهمة للهلال، بفضل خبرته الطويلة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب حضوره المميز في المباريات الكبرى. كما يعكس هذا التجديد رؤية النادي في الحفاظ على العناصر المؤثرة داخل الفريق، لضمان استمرار الاستقرار الفني والمنافسة على الألقاب. وتترقب جماهير الهلال ما سيقدمه الحارس المخضرم خلال الموسمين القادمين، أملاً في مواصلة كتابة النجاحات بقميص «الزعيم».