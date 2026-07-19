يدخل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا اليوم (الأحد)، وهو يحمل هدفاً واضحاً يتمثل في الحفاظ على اللقب، مستنداً إلى سجل لافت في المباريات النهائية، وإلى مجموعة من الطقوس التي اعتاد التمسك بها قبل المواجهات الكبرى.

سجل متوازن في النهائيات

خاض ميسي ثماني مباريات نهائية مع منتخب الأرجنتين، حقق الفوز في أربع منها، بعدما خسر أربع نهائيات متتالية، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى سلسلة من الإنجازات بدأت بالتتويج بكوبا أمريكا 2021، ثم كأس العالم 2022، وكأس فيناليسيما 2022، قبل الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا في 2024.

تفاصيل لا يغيّرها

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يحرص ميسي على الحفاظ على التفاصيل نفسها التي ارتبطت بفترات التتويج، إذ يتجنب إدخال أي تغييرات على عاداته قبل البطولات الكبرى، إيماناً منه بأهمية الاستقرار الذهني والنفسي قبل المواجهات الحاسمة.

تكرار رسائل التتويج

ومن بين هذه العادات، أعاد ميسي نشر الرسائل والمنشورات نفسها التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، في محاولة لاستحضار الأجواء التي رافقت ذلك الإنجاز.

كما فضّل المنتخب الأرجنتيني الإقامة في الفندق نفسه الذي احتضنه خلال بطولة كوبا أمريكا 2024، مع الإبقاء على توزيع الغرف وأرقامها، وإقامة كل لاعب في الغرفة ذاتها التي شغلها خلال البطولة، وهي تفاصيل حرص الجهاز الفني واللاعبون على تكرارها قبل النهائي.

أرقام تحسم المواعيد الكبرى

ويملك ميسي سجلاً استثنائياً في المباريات النهائية، إذ أسهم خلال مسيرته في تسجيل 35 هدفاً وصناعة 17 هدفاً في النهائيات التي خاضها مع الأندية والمنتخب، كما تُوج مع برشلونة بـ23 لقباً من أصل 31 مباراة نهائية، ما يعكس حضوره المؤثر في أكثر المواجهات أهمية، ويمنح الأرجنتين دفعة معنوية قبل مواجهة إسبانيا على لقب كأس العالم.