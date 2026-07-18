كشف تقرير صحفي عن اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش من تجديد عقده مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي، بعد تدخل كبير مستشاري النادي زلاتان إبراهيموفيتش.

مودريتش يقترب من التجديد

وبحسب ما نقلته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن لوكا مودريتش، البالغ من العمر 40 عاماً، بات قريباً من توقيع عقد جديد مع ميلان، بفضل جهود زلاتان إبراهيموفيتش.

مكالمتان لإقناع مودريتش

وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش تواصل هاتفياً مع مودريتش مرتين خلال الفترة الأخيرة، لإقناعه بتجديد عقده، مؤكداً له مدى رغبة إدارة النادي والمدرب الجديد روبن أموريم في استمراره مع ميلان لموسم إضافي.

دور قيادي داخل الفريق

وأوضحت أن إبراهيموفيتش لم يعد مودريتش بالحصول على عدد الدقائق نفسه الذي شارك به في الموسم الماضي، بل عرض عليه دوراً أكبر داخل الفريق، أشبه بـ«قائد إداري» في غرفة الملابس، يقود المجموعة الجديدة داخل الملعب وخارجه.

ميلان يترقب رد مودريتش

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رد لوكا مودريتش على عرض إدارة نادي ميلان قد يكون قريباً جداً.