بين صافرة البداية وردود الفعل المتسارعة، تتواصل منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد للشباب، المقامة في مدينة تشوتشو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو 2026، بمشاركة 13 منتخباً آسيوياً يتنافسون على أربعة مقاعد مؤهلة إلى بطولة كأس العالم للشباب 2027 في مقدونيا.



تمثل البطولة محطة مهمة لقياس مستوى المنتخبات، ورصد تطور جيل جديد من اللاعبين، في منافسات تجمع مدارس فنية مختلفة وتمنح المشاركين فرصة لاكتساب الخبرة ورفع المستوى الفني.



ومع كل مشاركة خارجية، يتكرر المشهد؛ ترتفع التوقعات مع البداية، ثم تتبدل الأحكام مع النتائج، بينما يستمر العمل الفني في مساره التطويري، وتواصل المنتخبات بناء خبراتها عبر الاحتكاك والمنافسة.



وكما يقول المثل: «مرة يرفعك للسماء، ومرة يخسف بك الأرض».



وتؤكد منافسات كرة اليد القارية والدولية أهمية التراكم، فالخبرة تُكتسب من خلال المشاركات المتواصلة، ومواجهة أساليب لعب متنوعة، وتطوير الأداء من مباراة إلى أخرى، وهو ما يجعل كل بطولة خطوة جديدة في رحلة بناء المنتخبات.



وتكتسب القراءة المتوازنة أهميتها عندما يجتمع تقييم النتائج مع مؤشرات التطور، فالمشروعات الرياضية تنمو عبر مراحل متتابعة، وتستفيد من كل تجربة في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنافسية.



ويشارك المنتخب السعودي للشباب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب البحرين، والصين، والصين تايبيه، وسلطنة عُمان، وهونغ كونغ، في منافسات تشهد مشاركة 13 منتخباً آسيوياً. وتمثل المجموعة فرصة حقيقية لقياس مستوى المنتخب، واكتساب المزيد من الخبرة، وتعزيز الاحتكاك، ومتابعة تطور اللاعبين في أجواء تنافسية متنوعة.



وبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بانتصار قوي على منتخب عُمان في اللقاء الافتتاحي بنتيجة 40-27، ثم واصل حضوره الإيجابي بتحقيق الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30-26، ليحصد بداية مميزة في المنافسات. وتتبقى للمنتخب مواجهتان أمام الصين والصين تايبيه في الدور التمهيدي، يسعى خلالهما إلى مواصلة الأداء المتصاعد وتعزيز موقعه في المجموعة.



ويواصل الاتحاد السعودي لكرة اليد تنفيذ مشروع تطوير متكامل يرتكز على دعم الفئات السنية، وتأهيل الكوادر الفنية، وتوسيع برامج الإعداد والاحتكاك الخارجي، بما يعزز استمرارية التطور ويرفع مستوى التنافسية.



وتجسد مشاركة منتخب الشباب هذا التوجه، إذ تمنح البطولة الأجهزة الفنية فرصة لمتابعة اللاعبين، وتقييم الأداء، وبناء قاعدة مستقبلية تدعم المنتخب الأول، ضمن رؤية تعتمد على إعداد المواهب وتطويرها عبر المراحل المختلفة.



كما تسهم طبيعة الخطاب الرياضي وسرعة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الانطباعات الفورية، بينما تمنح القراءة الهادئة مساحة أوسع لفهم مراحل البناء، وموقع المنتخب بين منافسيه، وحجم التقدم الذي يحققه مع مرور الوقت.



وتمنح مباريات البطولة الجارية الجهاز الفني فرصة عملية لقياس مستوى المنتخب أمام منافسين من مدارس آسيوية مختلفة، ورصد تطور الأداء، وتقييم اللاعبين في أجواء تنافسية حقيقية، بما يسهم في تطوير العمل الفني وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.



في النهاية، يحتاج المنتخب إلى قراءة متوازنة تتابع مسار التطور، وتقيّم الأداء وفق أهداف مرحلية، وتواكب طبيعة المنافسة القارية والدولية. فالمشروعات الرياضية تُبنى بالتراكم، ويقاس نجاحها بقدرتها على التطور والاستمرار، إلى جانب النتائج.



ذلك هو الفارق بين من يكتب نتيجة مباراة، ومن يفهم مسار لعبة.



وسلامتكم.