طالب رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش الذي سيدير نهائي مونديال كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، والمقرر إقامته يوم غد (الأحد)، بأن يضبط المواجهة من جميع النواحي، وأن لا يتساهل مع أي خشونة يتعرض لها لاعبو منتخب بلاده.



وقال لابورتا في تصريحات إعلامية: متفائل بتحقيقنا للقب للمرة الثانية عبر تاريخ إسبانيا، لكن الأمر مرتبط بحكم المباراة سلافكو، فمتى ما كان الحكم من النوع الذي يفرض نفسه وشخصيته وطريقة إدارته للمباراة، وإذا كان حكماً حازما، فسيكون اللقب من نصيبنا.



وأضاف: يجب على الحكم أن يفرض نفسه، لمنع الخشونة والسيطرة على أجواء المواجهة القوية، إسبانيا لديها أكبر حظوظ للفوز.



يبدو أن آثار التحكيم تسببت في وجود أزمة قوية بالأوساط الكروية وسيلاً من الاتهامات للفيفا ولجنة الحكام بارتكاب أخطاء مؤثرة جداً، ومجاملة بعض المنتخبات وأولها الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي.