حسم قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو صفقة محور منتخب البرتغال وريال مايوركا الإسباني سامو كوستا، بعد دخوله المباشر في ملف التعاقد، ودعمه اختيار اللاعب للانضمام إلى الفريق النصراوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وعلمت «عكاظ» أن المدير الرياضي في النصر سيماو كوتينيو قاد المفاوضات مع اللاعب، مستفيدًا من رحلته إلى مدريد في بداية الصيف، قبل أن يحصل النادي على موافقة كوستا ويبدأ المرحلة النهائية من التفاوض مع ريال مايوركا.



وتوصل النصر إلى تفاهم مع النادي الإسباني على شراء عقد اللاعب، وسداد قيمة الصفقة على دفعتين بقيمة لا تتجاوز 9 ملايين يورو، فيما يجري استكمال الإجراءات التعاقدية تمهيدًا لإغلاق ملف المحور وإعلان الصفقة رسميًا.



ويبلغ سامو كوستا 25 عامًا، ويصل طوله إلى 185 سنتيمترًا، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما يمتد عقده مع ريال مايوركا حتى صيف 2028.



وشارك الدولي البرتغالي في 33 مباراة خلال الموسم الماضي، منها 31 مواجهة ضمن التشكيلة الأساسية في الدوري الإسباني، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، رغم لعبه في مركز المحور.



ويتميز كوستا بالقوة البدنية والقدرة على افتكاك الكرة وتغطية المساحات، إلى جانب مساهمته الهجومية والتقدم من الخط الثاني، وهي المواصفات التي وضعتها الإدارة الفنية للنصر ضمن أولوياتها لتدعيم وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.