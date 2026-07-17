أكد رئيس نادي بشكتاش التركي سردار أدالي عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن توصل ناديه إلى اتفاق نهائي مع النجم المصري محمد صلاح لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية قد ذكرت قبل قليل أن بشكتاش توصل إلى اتفاق شفهي مع محمد صلاح، لضمه لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر، مقابل 10 ملايين يورو سنوياً، إضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

رئيس بشكتاش يحسم الجدل

وقال رئيس بشكتاش في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «لا صحة لأنباء التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، أعرف أن العالم يتحدث عن تعاقدنا مع صلاح، لكن هذا ليس صحيحاً».

مصادر «عكاظ»: المفاوضات جارية

من جهة أخرى، أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن المفاوضات لا تزال جارية بين بشكتاش ومحمد صلاح، إذ تتركز حالياً على حقوق الصورة والحصول على نسبة من مبيعات القمصان.

زيارة إسطنبول أشعلت التكهنات

وأثار وكيل أعمال محمد صلاح رامي عباس الجدل قبل أيام بنشر صورة من داخل الطائرة عبر حسابه على «إنستغرام» أثناء الهبوط في مدينة إسطنبول التركية، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن رحلته.

نهاية رحلة تاريخية مع ليفربول

وغادر محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، ليفربول هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت 9 أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.